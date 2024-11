Betroffen seien Standorte in den Bundesstaaten Washington, Oregon, South Carolina und Missouri, hiess es am Montag in Pflichtmitteilungen auf Bundesebene und nach Angaben eines Gewerkschaftsvertreters. In Washington erhielten demnach fast 2200 Boeing-Mitarbeiter ihre Kündigung, in South Carolina sind 220 Beschäftigte betroffen.