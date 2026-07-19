Boeing ⁠habe im Mai die behördliche Genehmigung erhalten, die ⁠Fertigung auf 47 Maschinen pro Monat zu erhöhen, sagte die ‌Chefin der Verkehrsflugzeugsparte, Stephanie Pope, ‌am Sonntag im Vorfeld ​der Luftfahrtmesse im britischen Farnborough. Das Team konzentriere sich nun darauf, dieses Niveau zu stabilisieren. Sobald dies erreicht sei, solle die Produktion auf 52 ‌Flugzeuge im Monat gesteigert und danach weiter geprüft werden.