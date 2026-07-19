Boeing habe im Mai die behördliche Genehmigung erhalten, die Fertigung auf 47 Maschinen pro Monat zu erhöhen, sagte die Chefin der Verkehrsflugzeugsparte, Stephanie Pope, am Sonntag im Vorfeld der Luftfahrtmesse im britischen Farnborough. Das Team konzentriere sich nun darauf, dieses Niveau zu stabilisieren. Sobald dies erreicht sei, solle die Produktion auf 52 Flugzeuge im Monat gesteigert und danach weiter geprüft werden.
Die US-Luftfahrtbehörde FAA hatte eine beispiellose Produktionsobergrenze gegen Boeing verhängt, kurz nachdem ein Notfall in der Luft im Jahr 2024 weitreichende Sicherheits- und Qualitätsmängel bei der Fertigung ans Licht gebracht hatte.
Auf der Messe liege der Fokus des Konzerns auf der Steigerung und Verbesserung der Flugzeugproduktion und nicht auf der Ankündigung neuer Aufträge, sagte Pope. Die Auftragsbücher seien extrem voll, die Nachfrage sei nicht das Problem, erklärte die Managerin. Vorrangiges Ziel in Farnborough sei es stattdessen, Kunden und Zulieferern zuzuhören, um deren Herausforderungen zu verstehen.
(Reuters)