Boeing übergab im ersten Quartal über alle Typen hinweg 83 Passagier- und Frachtflugzeuge an seine Abnehmer, davon 29 im März. Abseits der 737 Max entfiel der Grossteil der Auslieferungen im ersten Jahresviertel mit 13 Jets auf das Langstreckenmodell 787 «Dreamliner». Die Produktion der noch grösseren 777-Reihe steht still, weil der Hersteller seine Kapazitäten wegen zahlreicher Probleme an anderen Stellen benötigt.