Der Flugzeugfinanzierer Aviation Capital Group habe 50 Mittelstreckenjets vom Typ 737 Max bestellt, teilte der Konkurrent des weltgrössten Flugzeugbauers Airbus am Dienstag in Seattle mit. Der Auftrag umfasse je 25 Exemplare der 737 Max 8 und der Langversion 737 Max 10. Vergangene Woche hatte bereits Alaska Airlines 105 Maschinen vom Typ 737 Max 10 und fünf Grossraumjets vom Typ 787 «Dreamliner» bestellt.