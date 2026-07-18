Für das laufende Jahr erwartet Boeing beim weltweiten Passagieraufkommen einen Rückgang des Wachstums auf nur noch rund 2,3 Prozent, nach 5,3 Prozent im Vorjahr. Für 2027 prognostiziert der Konzern dann eine Erholung auf sechs bis sieben Prozent und für 2028 auf fünf bis sechs Prozent. ‌Darren Hulst, Vize-Marketingchef der Verkehrsflugzeugsparte von Boeing, erklärte, das Passagieraufkommen werde sich bis Ende 2028 wieder auf dem Niveau befinden, das ohne die jüngsten Krisen zu erwarten gewesen wäre. Die aktuelle Abschwächung unterscheide sich von dem ​mehrjährigen Nachfrageschock durch die Corona-Pandemie. Fluggesellschaften und Leasingfirmen sind vorsichtiger bei der Ausweitung der ​Kapazitäten geworden, seit der Iran-Krieg Öl deutlich verteuert hat.