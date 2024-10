Ob die Beschäftigten das Angebot annehmen, ist unklar. Die Gewerkschaft hat eine Lohnerhöhung von 40 Prozent über vier Jahre und mehrere andere Verbesserungen gefordert. Ein erstes Angebot von Boeing über 25 Prozent war von den Mitarbeitern abgelehnt worden. Später hatte Boeing 30 Prozent geboten, diesen Vorschlag aber am 8. Oktober zurückgezogen. Vor knapp einer Woche dann hatte Boeing den Abbau von zehn Prozent seiner Belegschaft angekündigt, was etwa 17.000 Arbeitsplätzen entspricht, Man müsse die Personalsituation an die finanziellen Realitäten anpassen, hatte es geheissen.