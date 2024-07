Der kriselnde Flugzeugbauer Boeing soll laut einem Medienbericht den wichtigen Zulieferer Spirit Aerosystems wieder zurück unter das Konzerndach holen. Boeing zahle den Kaufpreis in Form von Aktien, Spirit werde bei dem Deal mit rund 4,7 Milliarden Dollar bewertet, berichtete der Finanzdienst Bloomberg in der Nacht zum Montag. Boeing übernehme auch 3,5 Milliarden an Spirit-Schulden, hiess es unter Berufung auf informierte Personen. Der Deal sei am Sonntag festgezurrt wurden und könne am Montag offiziell verkündet werden.