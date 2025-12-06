Die Pläne von US-Präsident Donald Trump für staatliche Beteiligungen an strategischen Industrien gelten nach den Worten eines Boeing-Managers nicht für grosse Rüstungskonzerne. Das Vorhaben gelte nur für Firmen der Lieferkette, insbesondere für die kleineren Unternehmen, sagte Steve Parker, Chef der Verteidigungssparte von Boeing, am Samstag auf einer Branchenveranstaltung in Kalifornien. «Ich glaube nicht, dass es wirklich für die 'Primes' gilt», fügte Parker hinzu und bezog sich dabei auf grosse etablierte Rüstungskonzerne wie Boeing, Lockheed Martin, RTX und Northrop Grumman.