Der kriselnde Flugzeugbauer verwies am Donnerstag nach US-Börsenschluss unter anderem auf den wochenlangen Streik seiner Arbeiter im Herbst, höhere Kosten durch den neuen Tarifvertrag sowie die Probleme bei einem neuen Tank-Flugzeug und der nächsten Air Force One. In der Passagierflugzeug-Sparte gibt es eine Vorsteuer-Belastung von 1,1 Milliarden Dollar (1,06 Mrd Euro), im Rüstungsbereich kommen noch einmal 1,7 Milliarden Dollar hinzu. Der Konzern hatte bereits im Oktober rund fünf Milliarden Dollar an Abschreibungen bekanntgegeben. Boeing legte überraschend einige Eckdaten für das vergangene Quartal vor, deswegen gibt es noch kein volles Bild. Aber es zeichnet sich ab, dass es keine schönen Zahlen sein werden. So bezifferte Boeing den Verlust pro Aktie auf 5,46 Dollar. Analysten hätten auf dieser Basis mit einem um vier Dollar besseren Wert gerechnet, hiess es im TV-Sender CNBC. Die vollen Quartalszahlen legt Boeing am Dienstag vor.