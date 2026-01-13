Bei den Bestellungen hat der Konzern aus dem US-Bundesstaat Washington die ⁠Nase vorne. Unter dem Strich standen 1075 Neubestellungen in den Büchern, bei Airbus waren es lediglich 889 Maschinen. Gefragt sind vor ​allem die Kurzstreckenmaschinen vom Typ 737 MAX, aber ‌auch die Grossraumflugzeuge vom Typ ‍787 Dreamliner. Für diese Flugzeuge war 2025 das zweitbeste Jahr mit 368 Bestellungen. ​Nur im Jahr der Einführung 2007 wurden noch mehr Dreamliner geordert. Erst am Dienstag kaufte die US-Fluggesellschaft Delta gross ein und bestellte ‌30 Dreamliner, die ab 2031 ausgeliefert ⁠werden sollen.