Nachdem der Konzern im ersten Quartal so viele Flugzeuge auslieferte wie seit Anfang 2019 nicht mehr, verbrannte er mit 1,45 Milliarden US-Dollar (1,2 Milliarden Euro) weniger Geld als gedacht. Im Gesamtjahr soll der Barmittelzufluss nach dem Plan von Konzernchef Kelly Ortberg wieder klar positiv ausfallen. Am Finanzmarkt wurden die Neuigkeiten am Mittwoch freudig aufgenommen: Die Boeing-Aktie gewann kurz nach Handelsbeginn in New York 4,41 Prozent auf 228,83 Dollar, nachdem sich Kursgewinne und -verluste seit dem Jahreswechsel zuvor in etwa die Waage gehalten hatten.