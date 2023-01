Der Barmittelzufluss lag im Schlussquartal bei mehr als drei Milliarden Dollar, im Gesamtjahr 2022 flossen dem Airbus-Rivalen 2,3 Milliarden zu. Boeing-Chef Dave Calhoun schrieb am Mittwoch in einer E-Mail an die Mitarbeiter, die Reuters vorlag, dass dies ein "wichtiger Schritt in unserer Erholung" sei. "Auch wenn wir deutliche Fortschritte machen, bleiben Herausforderungen bestehen, und auf uns wartet noch Arbeit, um die Stabilität unserer Geschäfte und der Lieferketten zu erhöhen."