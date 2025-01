Neben den Problemen in der Verkehrsflugzeug-Sparte leidet das Unternehmen darunter, dass ihm bei Militäraufträgen, die zu Festpreisen vereinbart werden, die Kosten davonlaufen. Schon in den ersten neun Monaten hatte die Rüstungssparte 3,15 Milliarden Dollar Verlust angehäuft. Ortberg schrieb in einem Brief an die Belegschaft, man habe jetzt einen klareren Blick auf die Risiken. «Wir haben vertiefte Untersuchungen all unserer herausfordernden Festpreis-Entwicklungsprogramme abgeschlossen.» Boeing werde sich von Geschäftsbereichen trennen, «die für unsere Zukunft nicht entscheidend sind», sagte Ortberg.