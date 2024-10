Die Gewerkschaft stelle «unverhandelbare Forderungen», teilte der Konzern am Dienstag mit. Die Forderungen würden «weit über das hinausgehen, was akzeptiert werden kann», so der Konzern weiter. Weitere Gespräche «sind zu diesem Zeitpunkt nicht sinnvoll und unser Angebot wurde zurückgezogen», fuhr Boeing fort.