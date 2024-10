Allein die Aktienplatzierung bringt Boeing 16,1 Milliarden Euro. Dazu kommen Pflichtwandelanleihen für fünf Milliarden Dollar, die spätestens in drei Jahren in Boeing-Aktien getauscht werden. In der Zwischenzeit werden sie mit sechs Prozent verzinst. Einschliesslich der Mehrzuteilungsoptionen, die die begleitenden Banken innerhalb von 30 Tagen ziehen können, kann die Emission 24,3 Milliarden Dollar erreichen.