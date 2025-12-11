Faury betonte jedoch, dass Airbus bei den Auslieferungen und dem gesamten Auftragsbestand weiterhin führend sei. Das Unternehmen bleibe damit voraussichtlich der weltgrösste Flugzeughersteller. Eine neue Grossbestellung aus China erwarte er nicht, sagte Faury weiter. Zudem sei ein Software-Problem bei der A320-Flugzeugfamilie inzwischen behoben.