Laut Faury habe US-Präsident Donald Trump Boeing geholfen, da Flugzeugbestellungen bei Verhandlungen über Zölle Teil der Einigung gewesen seien. Trump beanspruchte den Erfolg seinerseits für sich. «Ich glaube, ich habe 1000 Boeing-Flugzeuge verkauft», sagte er.
Faury betonte jedoch, dass Airbus bei den Auslieferungen und dem gesamten Auftragsbestand weiterhin führend sei. Das Unternehmen bleibe damit voraussichtlich der weltgrösste Flugzeughersteller. Eine neue Grossbestellung aus China erwarte er nicht, sagte Faury weiter. Zudem sei ein Software-Problem bei der A320-Flugzeugfamilie inzwischen behoben.
(Reuters)