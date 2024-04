Den Insidern zufolge hat Airbus signalisiert, dass Boeing nicht einen Hauch von Einsicht in die Planung und Kostenstruktur für den A350 erhalten dürfe. Auch könnten Airbus keine Ressourcen entzogen werden. Experten zufolge sind für die Europäer das Kinston-Werk im US-Bundesstaat North Carolina und die Tragflächenfabrik für den A220 in Belfast am wichtigsten. Möglicherweise müsse Airbus in den nordirischen Standort mehr als eine Milliarde Dollar investieren. Dagegen würde Spirits wichtigstes Werk in Wichita in Kansas auf jeden Fall an Boeing gehen. Unklar sei, was mit den kleineren Fabriken von Spirit in Marokko, Schottland und Malaysia geschehen soll.