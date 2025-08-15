Das Wort «schwierig» beschreibt das letzte Jahr aus Sicht der Flugzeughersteller wohl ganz gut. Der Kurs von Boeing büsste rund 83 Dollar pro Aktie ein. Nicht so in diesem Jahr: Die Aktien haben sich um diesen Prozentsatz verteuert und notieren so teuer wie seit 1,5 Jahren nicht mehr. Damit liegt der US-Flugzeughersteller zwar nur hinter Platz 40 im Jahresranking des S&P 500, übertrifft den Gesamtmarkt jedoch klar.