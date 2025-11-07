Ein Gericht genehmigte am Donnerstag (Ortszeit) die Einstellung eines Strafverfahrens gegen den Konzern im Zusammenhang mit zwei Abstürzen von 737-MAX-Maschinen, bei denen 346 Menschen ums Leben kamen. Der zuständige Richter Reed O'Connor übte jedoch scharfe Kritik an der Vereinbarung zwischen dem Justizministerium und dem Flugzeugbauer. Diese stelle nicht «die für die Sicherheit der Flugreisenden notwendige Rechenschaftspflicht» sicher, erklärte er. Das Justizministerium wies die Kritik des Richters zurück. Die Vereinbarung schaffe einen Abschluss für die Opferfamilien und vermeide ein langwieriges Verfahren, sagte ein Sprecher. Boeing teilte mit, man werde die Verpflichtungen aus der Vereinbarung einhalten und die eigenen Sicherheits- und Qualitätsprogramme weiter stärken.
Zudem gab die US-Regierung am selben Tag den Verkauf von bis zu 37 Boeing-Flugzeugen an Fluggesellschaften in Zentralasien bekannt. Die kasachische Air Astana plant den Kauf von bis zu 15 Dreamlinern, die tadschikische Somon Air will bis zu 14 Maschinen erwerben und Uzbekistan Airways wandelte Optionen für acht 787 Dreamliner in eine Festbestellung um. Die Aufträge wurden am Rande eines Gipfeltreffens zentralasiatischer Staaten mit den USA in Washington unterzeichnet.
(Reuters)