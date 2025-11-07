Ein Gericht genehmigte am Donnerstag (Ortszeit) die Einstellung eines Strafverfahrens gegen den Konzern im Zusammenhang mit zwei Abstürzen von 737-MAX-Maschinen, bei denen 346 Menschen ums Leben kamen. Der zuständige Richter Reed O'Connor übte jedoch scharfe Kritik an der Vereinbarung zwischen dem Justizministerium und dem Flugzeugbauer. Diese stelle nicht «die für die Sicherheit der Flugreisenden notwendige Rechenschaftspflicht» sicher, erklärte er. Das Justizministerium wies die Kritik des Richters zurück. Die Vereinbarung schaffe einen Abschluss für die Opferfamilien und vermeide ein langwieriges Verfahren, sagte ein Sprecher. Boeing teilte mit, man werde die Verpflichtungen aus der Vereinbarung einhalten und die eigenen Sicherheits- und Qualitätsprogramme weiter stärken.