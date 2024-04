Der scheidende Vorstandschef Dave Calhoun stimmte Anleger und Belegschaft erneut auf schwierige Zeiten ein. «Die Zahlen des ersten Quartals spiegeln die Sofortmassnahmen wider, mit denen wir die Produktion gedrosselt haben, um die Qualität zu verbessern.» In einem Brief an die Mitarbeiter schrieb er: «Geringere Auslieferungen können schwierig für unsere Kunden und für unsere Finanzen sein. Aber Sicherheit und Qualität müssen und werden absoluten Vorrang haben.» Anfang Januar war bei einer Boeing 737-MAX von Alaska Airlines kurz nach dem Start in Portland in knapp fünf Kilometern Höhe ein Teil der Kabinenwand herausgefallen, hinter der sich der Notausgang befindet.