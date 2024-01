Nach fünf Verlustjahren in Folge will sich Konzernchef Dave Calhoun zu den Geschäftsaussichten gar nicht äussern. «Wir werden uns einfach auf jedes nächste Flugzeug konzentrieren», schrieb der Manager anlässlich der Jahresbilanz am Mittwoch an seine Mitarbeiter. Es gehe darum, bei Sicherheit und Qualität höchste Standards zu erfüllen. «Das ist es, was letztlich unsere Leistung bestimmen wird.»