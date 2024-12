Um dieses Ziel zu erreichen, werde das Werk in Charleston County im Bundesstaat South Carolina für eine Milliarde Dollar ausgebaut, teilte der Airbus-Rivale am Donnerstag mit. Dabei sollen 500 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Die Ankündigung liess die Boeing-Aktie im Verlauf um etwa ein Prozent in einem negativen Marktumfeld steigen. Boeing beabsichtigt, die Produktion der 787 bis zum Jahresende wieder auf fünf Flugzeuge pro Monat zu erhöhen. Jedoch haben Probleme bei den Lieferketten zu Verzögerungen geführt.