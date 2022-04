Ein Team von JP Morgan-Strategen um Mislav Matejka bekräftigte am Montag seine Übergewichtung des FTSE 100. Sie erklärten, dass der britische Leitindex angesichts der anhaltenden Neubewertung des Anleihemarktes eine relative Outperformance aufweisen könnte. Britische Aktien seien im Vergleich zu denen anderer Industrieländer billig und böten zudem eine der höchsten Dividendenrenditen weltweit, heisst es.

"Der britische Markt hat von Anfang an nicht wirklich von den niedrigeren Renditen profitiert, so dass es ihm nicht allzu schlecht gehen könnte, wenn die Renditen wieder steigen", schreiben die Strategen in einer Notiz. Nach Jahren der Underperformance seien die Bewertungen des FTSE 100 selbst dann günstig, wenn man Banken und Energie ausklammere.

Die weltweiten Aktienkurse gingen am Montag zurück, da die Anleiherenditen erneut stiegen. Diese wurden angetrieben von der Erwartung, dass die US-Notenbank die Zinsen weiter anheben wird, um den Preisanstieg zu bremsen. Die zehnjährigen US-Renditen kletterten zum ersten Mal seit März 2019 über 2,75 Prozent.

Quelle: Bloomberg

Der FTSE 100-Index hat im bisherigen Jahresverlauf um 3,4 Prozent zugelegt, während der MSCI World Index um mehr als 6 Prozent gefallen ist. Der britische Leitindex profitiert von seinem hohen Anteil an Rohstoffaktien, die in diesem Jahr aufgrund von Angebotssorgen gestiegen sind, und an so genannten Value-Werten, die angesichts steigender Anleiherenditen wieder in der Gunst der Anlegerinnen und Anlegern stehen.

Matejka sagte, dass seine übergewichtige Haltung gegenüber britischen Aktien - die er im November hochgestuft hatte - aufgrund des Drucks auf die britischen Konsumenten angesichts der sich beschleunigenden Inflation auf "zahlreiche Rückschläge" gestossen sei. Dennoch merkte er an, dass britische Large Caps nur ein "sehr geringes Engagement in Grossbritannien selbst haben" und dass frühere Straffungszyklen der Bank of England (BOE) kein Problem für die Benchmark darstellten.

JP Morgan ist weiterhin optimistischer für britische Large Caps als für kleinere Unternehmen. Inländische Sektoren wie Hausbauunternehmen werden wahrscheinlich unter Druck geraten, wenn die BOE die Zinsen anhebt, so die Strategen. "Wir glauben weiterhin, dass eine Übergewichtung des FTSE 100 gegenüber dem FTSE 250 ein guter Handel ist."

(Bloomberg/cash)