Das Corona-Jahr 2020 gehört schon fast der Vergangenheit an. Der Jahreswechsel bietet Anlegern die Möglichkeit, sich über neue Investments Gedanken zu machen. Anhaltspunkte hierfür bieten Analystenempfehlungen. Die Anlegerplattform Barron's hat eine Liste zusammengestellt von eher unbekannten US-Aktien. Die Empfehlungen basieren auf Analysten-Berichten von Banken.

Sensorhersteller Synaptics – Kurspotenzial 37 Prozent

Der Topkandidat der Anaysten der Investmentbank Needham ist der Sensorhersteller Synaptics. Anleger, die schon im Corona-Jahr auf diesen US-Titel gesetzt haben, können eine Jahresrendite von 44 Prozent verbuchen. Dies, obwohl die Aktien zwischen dem Hoch im Februar und dem Tief im März fast 50 Prozent eingebüsst hatten.

Performance der Synaptics-Aktien seit Jahresbeginn (Quelle: cash.ch).

Die Bruttomarge von Synaptics wird gemäss Needham voraussichtlich im nächsten Quartal die 50-Prozent-Marke übersteigen. Ebenfalls glaubt die US-Investmentfirma, dass die jüngsten Akquisitionen im Bereich Internet der Dinge und Videokompression zukünftig noch höhere Margen ermöglichen und die Kostenstruktur wegen Synergieeffekten verbessert wird. Gleichzeitig eröffnen die neu erschlossenen Geschäftsfelder neue Märkte. Im Smartphonegeschäft dominiert Synaptics mit seinen margenstarken OLED Leuchtdioden bei Touchscreens.

Der Sensorhersteller hat aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 22, was für den Technologiesektor eher tief ist. Needham bewertet Synaptics mit einem "Buy"-Rating und einem Kursziel von 130 Dollar. Dies entspricht einem Kursgewinnpotenzial von aktuell 37 Prozent.

Grosshändler Wesco – Kurspotenzial 23 Prozent

Die US-Investmentbank RBC Capital Markets favorisiert laut Barron's das US-Grosshandelsunternehmen Wesco. Das Unternehmen vertreibt unter anderem Werkzeuge, Sicherheitsprodukte, elektrische Bauelemente, Komponenten für die Netzwerktechnik, Verbindungstechnik und weitere Produkte für den Einsatz in der Industrie.

Die Corona-Krise ging nicht spurlos an der Aktienbewertung vorbei. Im März-Tief waren die Titel mit knapp 14 Dollar bewertet. Was danach folgte, war eine eher gemächliche Erholung. Erst nach den Impfstoffnews im November zündeten die Wesco-Aktien den Turbo.

Performance der Wesco-Aktien seit Jahresbeginn (Quelle: cash.ch).

Insbesondere die angekündigte und frühzeitige Rückzahlung von Schulden im Umfang von 500 Millionen Dollar im Januar überzeugt die RBC-Analysten. Dies sollte eine jährliche Einsparung an Zinszahlungen im Wert von 20 Millionen Dollar zur Folge haben. Zudem informierte Wesco erst kürzlich, dass die Geschäftszahlen für das vierte Quartal den Erwartungen entsprechen wird.

RBC Capital Markets hat Wesco mit dem Rating "Outperform" versehen und das Kursziel auf 97 Dollar angehoben, was aktuell einem Aufwärtspotenzial von 23 Prozent entspricht.

Fintech Square – Kurspotenzial 33 Prozent

Die Analysten der US-Investmentbank BTIG sind vom Fintech Square überzeugt. Diese haben ihre Kaufempfehlung kürzlich bekräftigt und gleichzeitig das Kursziel auf 295 USD erhöht. Dies, obwohl die Square-Aktien mit plus 253 Prozent schon 2020 zu den grossen Gewinnern gehören.

Performance der Square-Aktien seit Jahresbeginn (Quelle: cash.ch).

Die Analysten von BTIG glauben insbesondere an die Fortsetzung des aussergewöhnlichen Wachstums der Cash App von Square. Dutzende Millionen US-Konsumenten ohne Bankverbindung, kleine und mittlere Unternehmen, die unter pandemiebedingten Beschränkungen ums Überleben kämpften, und Menschen, die nach einer einfachen Möglichkeit suchten, Bitcoin zu kaufen, haben 2020 die Square-Zahlungs-Plattform für sich entdeckt.

Cerence - Technologie fürs Auto

Die US-Investmentbude Wedbush setzt 2021 laut Barron's auf das US-Technologieunternehmen Cerence. Die Cerence-Aktien, die erst seit dem Oktober 2019 an der Börse gelistet sind, haben im Corona-Jahr 2020 ein Plus von 352 Prozent in den Büchern.

Performance der Cerence-Aktien seit dem IPO im Oktober 2019 (Quelle: cash.ch).

Die Wedbush-Analysten glauben, dass Cerence in einer starken Position ist, um 2021 weiter in den Markt für Erstausrüster vorzudringen. Insbesondere ist Cerence führend in der künstlichen Intelligenz für Autos - sei es zur Kommunikation des Fahrers mit dem Auto oder für das autonome Fahren. Das Unternehmen hat einen Marktanteil von über 80 Prozent in diesem Nischenmarkt aufgebaut und ist in über 300 Millionen Fahrzeugen installiert. So gehören Ford, Audi, Daimler, General Motors und Toyota zu den Kunden.

Auch 2021 rechnet Wedbush mit einer sehr positiven Kursperformance, da sich die Autoverkäufe mit dem Wirtschaftsaufschwung erholen werden.