Auch das Engagement bei den Herstellern zyklischer Konsumgüter wurde erhöht, wie es am Dienstag in einem Bericht von Bankstrategen um Ben Snider hiess. Indessen stutzten die Hedgefonds ihre Positionen in den Bereichen Energie und Rohstoffe.

“Angesichts des unsicheren Marktumfelds und der schwachen Renditen der letzten Zeit haben die Hedgefonds ihr Leverage reduziert, sich wieder auf Wachstumswerte konzentriert und die Portfoliokonzentration erhöht”, erklärte das Goldman-Team.

Die Gewichtung der 10 grössten Portfolio-Positionen stieg den Angaben zufolge im Quartal bis Ende Juni auf 70 Prozent, den höchsten Wert seit dem ersten Quartal 2020.

Amazon ist beliebteste Long-Position

Amazon hat Microsoft von der Position der beliebtesten Long-Position verdrängt. An der Börse ging es für den weltgrössten Online-Händler im laufenden Quartal 26 Prozent voran. Indessen zog die Aktie des Softwareriesen 8 Prozent an. Dem Bericht zufolge haben die Hedgefonds auch ihre Wetten auf den Grafikkarten-Spezialisten Nvidia, Apple, Tesla sowie den Teamsoftware-Entwickler Atlassian erhöht.

Mit der Fed-Wende ins Falkenlager hat ein Index für Tech-Aktien mit besonders grosser Marktkapitalisierung im erstem Quartal 11 Prozent nachgegeben, um in den anschliessenden drei Monaten weitere 25 Prozent abzusacken. Im laufenden Quartal ging es 10 Prozent bergauf. Schub brachten Wetten, dass Anzeichen einer Konjunkturabkühlung die US-Notenbank dazu bewegen werden, bei der geldpolitischen Straffung weniger aggressiv vorzugehen.

Technologie - Unbeirrt: Cathie Wood kauft nach jüngstem Absturz auch Zoom-Aktien nach https://t.co/fJfb0tW7a2 pic.twitter.com/QnK26hKfpZ — cash (@cashch) August 24, 2022

Mit Blick auf das anstehende Fed-Symposium in Jackson Hole ist der jüngste Optimismus geschwunden. An der Börse gibt es geteilte Meinungen darüber, ob der Anstieg des Nasdaq 100 um fast 13 Prozent im Juli mehr war als eine Bärenmarkt-Rally. “Es wird wahrscheinlich noch mehr Ungemach geben”, erwartet Strategin Charu Chanana von Saxo Capital Markets. “Die Märkte preisen den Zinspfad der Fed noch immer unzureichend ein.”

Die Goldman-Studie hat die Bestände von Hedgefonds mit Aktienpositionen im Gesamtvolumen von 2,4 Billionen Dollar analysiert. Der durchschnittliche Fonds legte seit Anfang Juli um 4 Prozent zu und verringerte die Verluste im bisherigen Jahresverlauf damit auf 9 Prozent.

Innerhalb des Techsektors steigerten die Hedgefonds ihr Engagement im Bereich Anwendungssoftware, in dem sie übergewichtet sind. Es stieg aber auch die Positionierung bei Hardware und Halbleitern, die untergewichtet werden.

(Bloomberg)