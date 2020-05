Die Zürcher Anlagegesellschaft kämpft mit Mittelabflüssen und einem Kursverfall ihrer Aktie.

Wie zu hören ist, hat Bantleon mit potenziellen Beratern über eine Erhöhung seiner Beteiligung an GAM gesprochen. Derzeit ist er er mit rund 5 Prozent an GAM beteiligt und damit zweitgrösster Anteilseigner. Die Überlegungen befinden sich in einem frühen Stadium und Bantleon könnte sich den Angaben zufolge durchaus auch gegen eine Erhöhung seines GAM-Einsatzes entscheiden.

Vertreter von Bantleon und GAM lehnten eine Stellungnahme ab. Die Vermögensverwaltungsgesellschaft des deutschen Investors gab am Dienstag bekannt, einen möglichen Verkauf ihrer Beteiligung an LPKF Laser & Electronics zu prüfen.

(Bloomberg)