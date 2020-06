Im Rahmen eines Bezugsrechtsangebots, das am Mittwoch ablief, sei der Gesellschaft der maximale Bruttoerlös von 23,25 Millionen Euro zugeflossen, teilte Cassiopea am Donnerstag mit. Es seien somit 100 Prozent der Bezugsrechte ausgeübt und 750'000 neue Namenaktien gezeichnet worden, so die Mitteilung weiter. Dies entspreche 7,5 Prozent des Aktienkapitals vor dem Bezugsrechtsangebot. Die Papiere wurden zu einem Preis von 31,00 Euro angeboten. Zum Vergleich: Am Vortag schloss die Aktie bei 37,40 Franken.

Die Mittel sollen laut früheren Angaben mindestens bis Ende August reichen. Dann wird die US-Gesundheitsbehörde FDA über den Zulassungsantrag für eine Akne-Creme entscheiden. Sollte die Entscheidung positiv ausfallen, "ist unser Aktienkurs hoffentlich wesentlich höher und das sollte dann, falls nötig, eine weitere Kapitalerhöhung möglich machen", sagte Finanzchef Chris Tanner im Mai bei der Ankündigung des Angebots.

Beim jetzigen Angebot übte Grossaktionär Cosmo seine Rechte (45,1 Prozent) vollständig aus, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Bei 31,8 Prozent der angeboten Aktien wurden die Bezugsrechte ebenfalls ausgeübt. Die restlichen angebotenen Papiere wurden laut den Angaben von Cosmo und anderen Aktionären gezeichnet, nachdem andere Aktionäre ihre Rechte nicht ausgeübt hatten.

Cosmo werde den Angebotspreis teilweise durch Verrechnung eines ausstehenden Schuldbetrags zuzüglich Gebühren und aufgelaufener Zinsen im Rahmen der Kreditfazilität von Cassiopea bezahlen, so die Mitteilung weiter.

(AWP)