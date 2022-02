Die Papiere der Spezialitäten-Pharmafirma, welche kürzlich von ihrer Muttergesellschaft Cosmo wieder ins Unternehmen zurückgeholt worden war, sollen am 4. März letztmals an der Schweizer Börse gehandelt werden.

Ein entsprechender Antrag wurde an die SIX Swiss Exchange gestellt, wie Cassiopea am Freitag mitteilte. Der Antrag müsse noch genehmigt werden.

(AWP)