Die Investmentfirma Ark Invest der bekannten Vermögensverwalterin Cathie Wood verkaufte am Dienstag weitere Aktien von Tesla. Sie verbuchte damit einen Gewinn, obwohl die Aktien des Elektrofahrzeug-Herstellers nach tagelanger Rally wieder leicht fielen.

Konkret verkaufte Ark Invest 80'100 Aktien im Wert von schätzungsweise 93,87 Millionen Dollar des von Elon Musk geführten Unternehmens, das kürzlich die Marke von einer Billion Dollar Marktkapitalisierung überschritten hatte. Tesla-Aktien, die im vergangenen Monat um rund 50 Prozent zulegen konnten, schlossen am Dienstag 3,03 Prozent tiefer bei 1171,97 Dollar. Noch im Juni notierte die Aktie unter 600 Dollar.

Musk zeigte sich am Montag überrascht, dass die Nachricht über den Autovermieter Hertz, der bekanntgab, 100'000 Tesla-3-Modelle ordern zu wollen, den Aktienkurs in die Höhe trieb. Der Tesla-Chef twitterte, er wolle "betonen, dass noch kein Vertrag zwischen den beiden Unternehmen unterzeichnet wurde" und dass der "Hertz-Deal keinerlei Auswirkungen" auf das Geschäft des Autoherstellers habe.

Tesla-Aktien im Wert von 1,2 Milliarden Dollar verkauft

Ark hat seit Anfang September, als die Aktien des Unternehmens einen steilen Aufwärtstrend starteten, Gewinne in der Aktie verbucht. Einschliesslich des jüngsten Verkaufs hat der in New York ansässige Asset Manager seit Anfang September Tesla-Aktien im Wert von rund 1,23 Milliarden Dollar verkauft. Trotz des Ausverkaufs bleibt Tesla aber die grösste Wette von Ark Invest über alle ETF hinweg. Wood prognostiziert, dass die Aktie bis Ende 2025 die 3'000-Dollar-Marke erreichen wird.

Während Ark Tesla verkaufte, hat das Investmenthaus bei anderen Aktien zugegriffen. So kaufte man 746'860 Aktien des US-Sportwettenanbieters DraftKings im Wert von schätzungsweise 35,55 Millionen Dollar. Die Aktie schloss am Dienstag 2,9 Prozent niedriger bei 47,60 Dollar. Ausserdem schlug Ark beim Trading-Anbieter Robinhood zu und kaufte 405'757 Aktien im Wert von schätzungsweise 14,19 Millionen Dollar. Die Aktie schloss am Dienstag 0,40 Prozent höher bei 34,99 Dollar. Die Titel notieren rund 50 Prozent unter ihrem Hoch von Anfang August, welches die Aktie kurz nach ihrem Börsengang erreicht hatte.

Schliesslich kauften die Fondsmanager von Ark Invest noch 9281 Aktien im geschätzten Wert von 2,6 Millionen Dollar von Zoom Video Communications. Die Aktie des US-Videodienstes schlossen 0,48 Prozent höher bei 280,29 Dollar. Auch die Zoom-Aktie notiert rund 50 Prozent unter ihrem Hoch aus dem Oktober, als der Videodienst seinen absoluten Corona-Peak erreicht hatte.

