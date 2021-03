Die Tesla-Aktien schlossen am Dienstag an der US-Börse 20 Prozent höher bei 674 Dollar. Am Freitag waren sie noch unter die Marke von 540 Dollar gerutscht.

Zum Vergleich: Noch im Januar waren sie auf ein Rekordhoch von 900 Dollar gestiegen. Damit hatten sie binnen rund zwei Monaten 346 Milliarden Dollar an Marktwert eingebüsst, weil Investoren jüngst bei den in der Corona-Krise stark gelaufenen Tech-Aktien Kasse gemacht hatten. Aktuell ist Tesla an der Börse wieder gut 648 Milliarden Dollar wert.

Ende Januar hatte der von Elon Musk geleitete Konzern mit seinen Geschäftszahlen die Anleger enttäuscht. Seitdem war die Luft raus aus den Papieren. Zwar hatte Tesla sein sechstes Quartal mit schwarzen Zahlen in Folge geschafft und erstmals ein ganzes Kalenderjahr mit Gewinn abgeschlossen, doch den erfolgsverwöhnten Tesla-Anlegern hatte dies nicht gereicht. Mit dem aktuellen Kurssprung haben die Aktien lediglich die Verluste seit Anfang März wettgemacht.

Der Nasdaq-Index legte am Dienstag 3,6 Prozent zu, das entspricht dem grössten Tageszuwachs seit vier Monaten. Der Dow Jones stieg 0,2 Prozent.

(AWP)