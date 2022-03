Das Computerunternehmen aus Lausanne erhält von der Bank of America (BofA) ein Kursziel von 98 Franken. Die US-Bank nimmt die Analyse von Logitech auf und setzt gleich am Anfang ein Rating "Buy" - die SMI-Aktie ist also wärmstens zum Kauf empfohlen.

Derzeit handeln Logitech zu 69,54 Franken. Im frühen Handel verhilft der BofA-Kommentar der Aktie zu einem Plus von 2,1 Prozent. Der Titel hat in den vergangenen Monaten allerdings massiv an Wert verloren. Vom Rekordhoch bei 125 Franken im Juni ist der Preis weit entfernt. Das Jahrestief 2022 erreichte Logitech bei 62,52 Franken am vergangenen 8. März. Der Kurs hatte sich also vom Sommer-Hoch ziemlich genau halbiert.

Als eines der wenigen börsengelisteten Tech-Unternehmen der Schweiz mit internationaler Ausstrahlung war Logitech lange Zeit ein Anlegerliebling. Der Kursrückgang in der zweiten Hälfte 2021 lag unter anderem an einem vorsichtigen Ausblick des Managements. Auch Lieferkettenproblemen für Elektronikartikel wie Peripherigeräte, Videokonferenz- oder Gaming-Equipments, die Logitech entwickelt, lasteten auf dem Kurs. Dazu schwand die Begeisterung für hochbewertete Wachstumstitel weltweit.

Mit einem Kursziel von 98 Franken liegt die BofA - das ist immerhin ein Potential von 41 Prozent - nicht weit entfernt der übrigen Analysten. Das gemittelte Kursziel laut Bloomberg liegt bei 96,35 Franken. 12 von 16 aufgeführten Vermögensverwaltern empfehlen Logitech zum Kauf. Die Bank Vontobel beispielsweise sieht den Kurs auf 118 Franken in die Nähe des letztjährigen Höchsstandes steigen.

Auf den eigentlichen "Push", der den beliebten Tech-Titel wieder nach oben treibt, warten Anlegerinnen und Anleger bisher vergebens. Im aktuellen Börsenumfeld, das geprägt durch den Ukraine-Krieg, hohe Rohstoffpreise und Unsicherheiten um die Zinsererhöhungen respektive Bilanzabbau-Manöver der Notenbanken sind eindeutige Kurstrieber für eine Aktie wie Logitech nicht leicht auszumachen.

(cash)