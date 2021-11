Eine neue Variante des Coronavirus - genannt B.1.1.529 - wurde in Südafrika identifiziert. Die dortigen Behörden bezeichnen sie als besorgniserregend. Die Befürchtung, dass ein neuer Stamm zu Ausbrüchen führen könnte, welche die Gesundheitssysteme weltweit belasten, ist gross.

Die Variante könnte sich auch Impfstoffen entziehen und die Wiedereröffnung der Wirtschaft und von Ländergrenzen untergraben. Das führt am Freitag zu einer Welle der Risikoaversion an den globalen Märkten.

Auch an der Schweizer Börse ist die Reaktion heftig. Es fallen diejenigen Titel am meisten, welche von möglichen Lockdowns und neuen Reiseeinschränkungen betroffen wären. Der Reisedetailhändler Dufry gibt über 10 Prozent nach, der Online-Reiseveranstalter LM Group 5 Prozent. Flughafen Zurich fallen um 6 Prozent.

Aktien von Firmen, die von einem Rückgang der Spitaleintritte und einer geringerer Anzahl Operationen betroffen wären, sind ebenfalls unter Druck. Dazu gehören etwa das Pharmaunternehmen Vifor (minus 3 Prozent) oder der Implantatehersteller Medartis (noch kein Kurs vorhanden), die beste Aktie an der Schweizer Börse in diesem Jahr.

Von Lockdowns sind auch Titel betroffen, die in der Regel auf Laufkundschaft ausgerichtet sind und dann von Verhängung von Homeoffice leiden. Dazu gehören die Uhren- und Schmuckhersteller Richemont (minus 2 Prozent) und Swatch (minus 6 Prozent). Auch der Kioskbetreiber Valora (noch kein Kurs vorhanden) gehört in diese Gruppe, aber auch die Handyladenkette Mobilezone (minus 4 Prozent) und der Backwarenkonzern Aryzta (minus 6 Prozent).

Auf der Hand liegt, dass Impfstoffhersteller tendenziell wieder gefragt sind. Die Aktie von Lonza - die Firma hat mit Moderna eine Impfproduktionskooperation - steigt 1,5 Prozent. Ins erweiterte Umfeld der Impfstoffprofiteure gehören auch Bachem (plus 2 Prozent ), Siegfried (plus 1 Prozent ) und Tecan (plus 3 Prozent).

Der Verlauf der Pandemie hat gezeigt, dass auch "Homeoffice-Aktien" profitieren. Dazu zählen etwa Hersteller von Computergeräten und das entsprechende Zubehör. Logitech steigen 4 Prozent.

Ein weiterer Profiteur der Pandmie ist auch die Online-Apotheke Zur Rose. Die Aktie legt 4 Prozent zu.

(mit Material von Reuters)