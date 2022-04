In einem am Donnerstag bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereichten Bericht gab Musk bekannt, dass er mehrere Zusagen von Banken zur Finanzierung seiner geplanten Übernahme von Twitter erhalten hat. Wie sich herausstellt, kostet die Aufnahme von Schulden in Milliardenhöhe eine Menge an jährlichen Zinszahlungen. Dieses berichtet die Finanzplattform Markets Insider.

Musk plant, fast die Hälfte des Deals mit eigenem Geld zu finanzieren, aber er will auch eine Mischung aus Schulden und Kreditlinien nutzen, um die notwendigen Mittel für den Kauf aller ausstehenden Twitter-Aktien, die er nicht besitzt, für 54,20 Dollar pro Aktie aufzubringen.

Dem Antrag zufolge hat Musk eine Verpflichtungserklärung von Banken erhalten, die ihm angeboten haben, Twitter 13 Milliarden Dollar zu leihen, wenn er das Unternehmen kauft, und zwar mit einer Mischung aus besicherten Bankkrediten und Ramschanleihen. Darüber hinaus hat Musk ein Schreiben seiner Banken erhalten, in dem sie ihm anbieten, ihm weitere 12,5 Milliarden Dollar für die Übernahme zu leihen, die durch Tesla-Aktien im Wert von 62,5 Milliarden Dollar, daher etwa ein Drittel seiner Anteile, abgesichert wären.

Schliesslich heisst es in den Unterlagen, dass Musk sich verpflichtet hat, die Übernahme mit 21 Milliarden Dollar aus seinem eigenen Bargeld zu finanzieren.

Musk drohen Zinssätze von bis zu 11 Prozent

Aber mit diesen Verpflichtungserklärungen wird es Musk eine Menge Geld kosten, die Transaktion zu finanzieren und das Eigentum an Twitter zu behalten. Die in den Verpflichtungserklärungen genannten potenziellen Zinssätze reichen von knapp 6 Prozent bis hin zu etwa 11 Prozent.

Ausgehend von den verschiedenen Schuldenbeträgen, die Musk zur Finanzierung der Transaktion aufnehmen würde, rechnet Matt Levine von Bloomberg vor, dass der reichste Mensch der Welt für jährliche Zinszahlungen in Höhe von etwa 1 Milliarde Dollar aufkommen müsste. Ausserdem besteht das Risiko, dass Musk bei einem Rückgang des Aktienkurses von Tesla gezwungen wäre, einen grösseren Teil seiner Anteile als Sicherheit zu hinterlegen.

Da Musk sich weniger um die Gewinne von Twitter als vielmehr um die Meinungsfreiheit und die Zensur auf der Plattform sorgt, ist es unklar, wie gut sich das Unternehmen unter Musks Führung finanziell entwickeln wird. Jeder Rückgang der Gewinne von Twitter würde wahrscheinlich bedeuten, dass Musk in seine persönlichen Taschen greifen muss, um die jährlichen Zinszahlungen für die Schulden zu leisten.

Nach seinen bisherigen Äusserungen könnte er nichts dagegen haben.

"Dies ist kein Weg, um Geld zu verdienen", sagte Musk kürzlich in einem TED-Interview. "Mein starkes intuitives Gefühl sagt mir, dass es extrem wichtig ist, eine öffentliche Plattform zu haben, der man maximal vertraut und die alle einschliesst. Es geht also um die Zukunft der Zivilisation, aber die wirtschaftlichen Aspekte sind Ihnen völlig egal."

(cash)