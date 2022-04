Tesla-CEO Elon Musk hat eine grosse Beteiligung an dem Social-Media-Unternehmen Twitter erworben. Dies geht aus einem am Montag veröffentlichten Zulassungsantrag hervorgeht, aus dem CNBC zitiert. Musk besitzt 73'486'938 Aktien von Twitter, was einer Beteiligung von 9,2 Prozent an dem Unternehmen entspricht, wie aus der Einreichung der Securities and Exchange Commission hervorgeht.

Die Beteiligung ist 2,89 Milliarden Dollar wert, basierend auf dem Schlusskurs von Twitter am Freitag. Die Twitter-Aktien stiegen nach dieser Nachricht vorbörslich um mehr als 25 Prozent und notierten bei 49,40 Dollar pro Aktie.

(cash)