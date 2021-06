Die Titel von Gurit notieren um 9.40 Uhr rund 3,8 Prozent tiefer auf 2020 Franken. Der Gesamtmarkt gemessen am SPI steht derweil um 0,14 Prozent im Plus.

Die Reduktion des Jahresausblicks komme nicht völlig unerwartet, schreibt die ZKB in einem ersten Kommentar. Die Bank begrüsst daher vor diesem Hintergrund das "rasche Handeln des Managements" mit der Aufgabe der Aktivitäten in Ecuador und der Partnerschaften in Indonesien. Die längerfristigen Perspektiven im Windgeschäfts seien indes weiterhin vielversprechend. Man komme aber nicht umhin, die Schätzungen für das laufende Jahr nach unten anzupassen.

Auch bei der UBS löst die Reduktion der Guidance eine Anpassung der Konsensschätzungen nach unten aus: "Wir sehen ein Abwärtsrisiko von 10-15 Prozent." Man sei aber mit dem Gurit-Management einig, dass sich das Wachstum des Windmarktes erholen wird, sehe aber Preisdruckrisiken und seigende Wettbewerbsrisiken. Die Grossbank geht davon aus, dass es zwei bis drei Jahre dauern wird, bis Gurit wieder das EBIT-Niveau von 2020 erreichen wird. Die Strategie des Unternehmens sei aber intakt und Gurit verfüge über gute Beziehungen bei seinen wichtigsten Windkunden.

Bei Baader Helvea zeigt man sich von der Gewinnwarnung von Gurit überrascht. Die Gründe seien indes nicht branchen- sondern unternehmensspezifisch und in der jüngst unterdurchschnittliche Performance von Gurit im Vergleich zu Mitbewerbern sowie dem kürzlich erfolgten CEO-Wechsel zu suchen. Die Analysten gehen von einer negativen Kursreaktion aus, die aber genutzt werden könnte, da sich der mittelfristige Ausblick für Gurit und die Windenergiebranche im Allgemeinen nicht verändert habe. Die Empfehlung lautet weiterhin "Kaufen" bei einem Kursziel von 2750 Franken.

