Holcim erwarte dabei aus dem Verkauf Erlöse zwischen 1 Milliarde und 1,5 Milliarden Dollar.

Gegen 9.30 Uhr gewinnen Holcim 1,8 Prozent auf 54,04 Franken, während der Gesamtmarkt gemessen am SMI 0,52 Prozent höher steht.

Schon im Frühling waren Gerüchte herumgereicht worden, wonach Holcim den Verkauf der Aktivitäten in Brasilien prüfe. Gemäss der Nachrichtenagentur Reuters soll nun CSN gemeinsam mit den Wettbewerbern Mizu und Apodi seinen Hut dafür in den Ring geworfen haben. Das Konsortium wolle dabei einen grösseren Teil der Holcim-Aktivitäten in Brasilien kaufen. Erfolgen soll die Transaktion noch in diesem Monat. Holcim selbst kommentierte die Gerüchte nicht.

Die brasilianischen Aktivitäten umfassen gemäss dem Broker Jefferies fünf Zementwerke mit einer Kapazität von 10,2 Millionen Tonnen und einem Beitrag zum Konzernumsatz von schätzungsweise 300 Millionen Franken. Der Konkurrent CRH habe seine Aktivitäten mit einer Kapazität von 2,8 Millionen Tonnen für 218 Millionen US-Dollar verkauft.

Die Deutsche Bank hat zudem nach Zahlen das Kursziel für Holcim

auf 75 von 70 Franken erhöht und die Einstufung "Buy" bestätigt. Der Zementkonzern erziele weiterhin die besten Finanzergebnisse in der Branche, schreibt Analyst Matthias Pfeifenberger.

Im ersten Semester habe Holcim neue Bestwerte beim wiederkehrenden EBIT, freien Cashflow und Gewinn je Aktie erzielt. Dazu komme das beste Umsatzwachstum auf vergleichbarer Basis im Sektor. Die Erwartungen

habe Holcim mit den Zahlen denn auch deutlich übertroffen, so Pfeifenberger

weiter.

(AWP/cash)