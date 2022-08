Die Aktie von Dufry steigt um 09:30 Uhr mit 1,3 Prozent und steht bei 36,69 Franken.

Die britische Grossbank HSBC hat die Coverage von Dufry neu mit einem "Buy"-Rating aufgenommen. Als Kursziel wurde dabei ein Wert von 47,50 Franken festgelegt. Dies entspricht einem 31-prozentigen Aufwärtspotenzial gegenüber dem letzten Schlusskurs.

Wie Dufry bereits am 9. August bekannt gegeben hat, konnte der Reise-Detailhändler in der ersten Jahreshälfte deutlich mehr an Umsatz erzielen. Damit hat sich der Händler weiter dem Vorkrisenniveau angenähert. Auch für die Zukunft zeigte sich das Unternehmen vorsichtig optimistisch.

Anfangs Juli sorgte die Bekanntgabe der Fusionspläne zwischen Dufry und Autogrill für Furore in der Schweizer Wirtschaftswelt. Am 19. August hat die Schweizer Übernahmebehörde dem Gesuch von Autogrill/Dufry um eine Befreiung von der Angebotspflicht zugestimmt. Die beteiligten Parteien aus Italien sind deshalb nicht mehr gezwungen, ein öffentliches Übernahmeangebot unterbreiten zu müssen.

(AWP/cash)