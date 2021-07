Die jüngsten Wachstums- und Abschwächungsängste am Markt seien verfrüht und übertrieben, sagt die US-Grossbank JP Morgan und hebt das Jahresendziel 2021 für den US-Leitindex S&P 500. Der jüngste Rücksetzer an den Aktienmärkten habe viele Kaufgelegenheiten eröffnet, insbesondere bei sogenannten Reopening-Werten und bei Zyklikern, schreiben die Strategen unter der Leitung von Dubravko Lakos-Bujas in einer Notiz.

Vor allem zyklische Konsumgüter wie Einzelhandel und Reisen & Freizeit, sowie Banken und Energie seien auf dem aktuellen Niveau gute Käufe. Die Analysten sehen den Prozess der wirtschaftlichen Wiedereröffnung immer noch nicht eingepreist, insbesondere nach den jüngsten Marktbewegungen. Eine zunehmenden Anzahl von Reopening-Aktien, also Werten, die von einer wirtschaftlichen Öffnung profitieren, hätten nun um 30-50 Prozent gegenüber dem ersten Quartal korrigiert.

Bezüglich der jüngst neu aufkeimenden Sorgen über die Delta-Variante des Coronavirus gibt die Bank Entwarnung. Während die Covid-Fälle zwar gestiegen seien, blieben Todesfälle und Krankenhausaufenthalte aufgrund von Impfungen und Selbstimmunisierung durch frühere Wellen auf tiefem Niveau.

JP Morgan sieht den S&P 500 durch ein starkes Gewinnwachstum und eine steigende Kapitalrendite bis 2023 unterstützt. Die Analysten erwarten einen Boom bei der Aktionärsrendite, angeführt von Rückkäufen. Das Kursziel für den S&P 500 wird von 4'400 Punkten auf 4'600 Punkten angehoben. Aktuell notiert der US-Leitindex bei 4’258 Punkten.

US-Märkte mit Korrektur zu Beginn der Woche

Die Aktienkurse in New York hatten am Montag einen schlechten Start in die neue Börsenwoche hingelegt. Vor allem die rasche Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus ist den Anlegern schwer auf den Magen geschlagen. Die Sorge, dass die Variante das weltweite Wirtschaftswachstum bremsen könnte, drückte auf die Kurse. Die US-Gesundheitsbehörde CDC etwa warnte angesichts der starken Zunahme der Coronavirus-Infektionen in Grossbritannien vor Reisen in das Land.

Das drückte den Leitindex Dow Jones Industrial um 2,09 Prozent auf 33 962,04 Punkte nach unten. Er fiel somit unter die 34 000er-Marke auf den niedrigsten Stand seit fast einem Monat. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,59 Prozent auf 4258,49 Punkte abwärts. Der technologielastige Nasdaq 100 hielt sich etwas besser mit einem Minus von 0,90 Prozent auf 14 549,09 Zähler.

Im vorbörslichen Handel vom Dienstag deutet sich an den US-Märkten eine leichte Erholung an.

(Bloomberg/cash)