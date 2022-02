Der Krieg in der Ukraine findet nicht nur in der realen Welt mit Soldaten, Panzern, Flugzeugen und Schiffen statt. Russland greift auch im Cyberspace an. Webseiten der ukrainischen Regierung und Banken waren zeitweise lahmgelegt und Rechner wurden mit Schadprogrammen infiltriert. Westliche Staaten rufen derweil ihre Unternehmen und Einrichtungen dazu auf, sich auf vermehrte Cyberattacken einzustellen.

IT-Sicherheit gewinnt im Zeitalter von Cyber Wars noch mehr an Bedeutung. Denn schon jetzt erpressen Hacker mit Ransomware jährlich enorme Summen von Unternehmen - mit stark steigender Tendenz. Laut dem führenden US-Marktforscher Cybersecurity Ventures lag der dadurch angerichtete Schaden im vergangenen Jahr weltweit bei 20 Milliarden Dollar. Im Schnitt gab es alle elf Sekunden eine Attacke. Die gesamten direkten und indirekten Schäden durch Cyber-Kriminalität belaufen sich für dieselbe Zeitperiode auf 6 Billionen Dollar.

Je komplexer und umfangreicher der weltweite Datenverkehr wird, desto höher sind auch die Anforderungen an Sicherheitssysteme. Der globale Markt für IT-Sicherheit belief sich laut dem Beratungsunternehmen Fortune Business Insights im Jahr 2021 auf 166 Milliarden Dollar. Bis zum Jahr 2028 wird mit einem jährlichen Wachstum von 12 Prozent auf 366 Milliarden Dollar gerechnet.

Diese Prognose hatte vor dem Angriff von Russland auf die Ukraine seine Gültigkeit, ist jetzt aber wohl überholt. Analyst Dan Ives von der Investmentfirma Wedbush sagte am Donnerstag, dass eine Zunahme russischer Cyberangriffe "einen Anstieg der Ausgaben auslösen" könnte. Davon dürften Cybersecurity-Aktien langfristig profitieren.

Eine Übersicht zu Aktien und ETF, die für einen Kauf infrage kommen:

Crowdstrike - Schutz durch Schwarmintelligenz

Die Aktien von Crowdstrike gehörte mit einer Vervierfachung im Pandemiejahr 2020 zu den damaligen ganz grossen Gewinnern. Und auch letztes Jahr ging es in der Tendenz bis Anfang November aufwärts. Mit den aufkommenden Zinsängsten hat der Titel jedoch bis Mitte Januar stark korrigiert, scheint aber im Februar einen neuen Boden gefunden zu haben. Das diesjährige Kursminus beläuft sich auf 11 Prozent.

Kursentwicklung der Aktien von Crowdstrike seit Januar 2020 (Quelle: cash.ch).

Dass die Aktie so stark korrigiert hat, ist wenig erstaunlich. Das Unternehmen schreibt immer noch Verluste und der Aktienwert stützt sich auf Gewinne in der Zukunft. Mit steigenden Zinsen verlieren diese an Wert - Stichwort Abdiskontierung. Trotzdem gehört Crowdstrike zu den aussichtsreichsten Kandidaten im Bereich IT-Sicherheit. Das Umsatzwachstum betrug im dritten Quartal 2021 63 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode. Die Anzahl neuer Kunden konnte sogar um 75 Prozent gesteigert werden. Noch wichtiger: Mehr bestehende Kunden haben mehr Produkte gekauft.

Das elf Jahre alte US-Unternehmen nutzt maschinelles Lernen, eine Form von künstlicher Intelligenz, um Schadprogramme auf Endgeräten wie Laptops, Mobiltelefonen und anderen Geräten zu erkennen. Die Sicherheitsplattform ist umso effektiver, je grösser die Anzahl Kunden wird. Wird eine Bedrohung bei einem Kunden ausgemacht, schützt der hauseigene Algorithmus fortan auch andere Kunden vor dieser Gefahr. Dieses Geschäftsmodell und die Marktführerschaft bei Endgeräten überzeugten auch die Analysten. Knapp 90 Prozent der von Bloomberg befragten Börsenexperten empfehlen den Kauf der Aktie. Das durchschnittlich geschätzte Aufwärtspotenzial für die nächsten zwölf Monate beträgt 48 Prozent.

Palo Alto Networks - Datensicherheit in einer vernetzten Welt

Die US-Softwareschmiede Palo Alto Networks führt für Unternehmen und Behörden innerhalb ihres Netzwerks mit Firewalls und Software eine Echtzeit-Überwachung des Datenverkehrs für alle Anwendungen und Benutzer durch. Dadurch lassen sich Hackerangriffe, Industriespionage, unerlaubte Zugriffe und Datenmissbrauch meist sofort erkennen und abwehren.

Obwohl das 2005 gegründete Unternehmen noch keine Gewinne schreibt und die Aktie daher wegen steigender Zinsen unter Druck stehen müsste, beläuft sich das Kursminus seit Jahresbeginn nur auf 3 Prozent. Der seit dem Corona-Tief im März 2020 begonnene Aufwärtstrend scheint sich weiter fortzusetzen. Ein Grund für diese Entwicklung ist sicherlich, dass das Unternehmen in der Vergangenheit den Markt mit seinen Quartalszahlen regelmässig positiv überrascht hat. Andererseits preist sich in den vergangenen Handelstagen der Umstand ein, dass Unternehmen und Regierungen ihre IT-Infrastruktur zukünftig noch stärker schützen müssen.

Kursentwicklung der Aktien von Palo Alto Networks seit Januar 2020 (Quelle: cash.ch).

Die IT-Sicherheit wird auch abgesehen vom Nachfrageboost durch das Verhalten Russlands in den kommenden Jahren insbesondere im Bereich Industrie 4.0 und Robotik eine immer wichtigere Rolle spielen. Denn je komplexer und umfangreicher der Datenverkehr zwischen Unternehmen und Maschinen, desto höher sind die Anforderungen an die Sicherheitssysteme. Dies ist eine gute Ausgangslage für Palo Alto Networks. Es erstaunt daher nicht, dass 34 von 38 der von Bloomberg befragten Analysten den Kauf der Aktie empfehlen. Das durchschnittliche Kursziel impliziert ein Aufwärtspotenzial von 15 Prozent.

Fortinet - Marktführer in der Netzwerksicherheit

Die Aktien des im Jahr 2000 gegründete US-Unternehmen Fortinet befanden sich im letzten Jahr bis im August in einem steilen Aufwärtstrend, der bereits im November 2020 eingesetzt hatte. Zwar erreichte der Titel Ende Dezember nochmals ein Allzeithoch, doch seither ist die Aktie mit der allgemeinen Schwäche bei Technologiewerten zurückgekommen, zeigt aber mit der Eskalation in der Ukraine seit Ende Januar Erholungstendenzen. Seit Jahresbeginn beläuft sich das Minus auf 12 Prozent.

Kursentwicklung der Fortinet-Aktien seit Januar 2020 (Quelle: cash.ch).

Das US-Unternehmen Fortinet entwickelt und vertreibt Softwarelösungen, Anwendungen und Dienste rund im Bereich IT- und Netzwerksicherheit - das Produktspektrum reicht von Firewalls bis zu Antivirenprogrammen. Insbesondere bei der Hardware für Datenzentren - ein starker Wachstumsmarkt - hat das Unternehmen eine Vorreiterrolle inne. Mit mehr als 500'000 Kunden ist Fortinet eines der grössten Unternehmen für Netzwerksicherheit weltweit. Zu den Kunden zählen unter anderem die US-Technologiebörse Nasdaq, Siemens und Panasonic.

Das Unternehmen befindet sich weiterhin auf Wachstumskurs. Für das Gesamtjahr 2022 rechnen Analysten mit einem Umsatzwachstum von 29 Prozent und einem Gewinnwachstum von 24 Prozent. Das vorwärtsgerichtete Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei hohen 72. Kurzfristig ist das Aufwärtspotenzial daher sicherlich limitiert. Auf lange Sicht ist der Titel trotzdem interessant, gilt Fortinet als Marktführer im Bereich Netzwerksicherheit und bietet seinen Kunden ein umfassende Gesamtlösung, die alle IT-Sicherheitsthemen abdeckt.

Microsoft als sichere Wette und ETF für eine breite Streuung

Neben weiteren reinen Cybersecurity-Aktien wie Zscaler, Varonis, Telos, Okta oder CyberArk gehört auch Microsoft zumindest auf die Beobachtungsliste. Der für seine Officeprodukte und sein Betriebssystem bekannte US-Konzern nimmt bereits 10 Milliarden im Bereich Cybersicherheit ein. Das Wachstum beläuft sich dabei auf mehr als 40 Prozent. Microsoft scheut auch nicht davor zurück, Akquisitionen in diesem Bereich zu tätigen. Im vergangenen Juli übernahm der Konzern RiskIQ, ein Unternehmen für das Management von Sicherheitsbedrohungen, für 500 Millionen Dollar.

Der Vorteil von Microsoft ist, dass bestehende Produkte wie das cloudbasierte Office 365 mit IT-Sicherheitstools ausgestattet werden. Für Anlegerinnen und Anleger mit einer geringeren Risikotoleranz ist der Titel wegen des breiten Produktspektrums attraktiv. Die von Bloomberg befragten Analysten sehen bei der Aktie im Durchschnitt ein Aufwärtspotenzial von 27 Prozent.

Wer nicht auf Einzelaktien setzen will, hat diverse Themen-ETF (Exchange Traded Fund) zur Auswahl. Der "iShares Digital Security ETF (ISIN: IE00BG0J4C88)" gehört mit einer Gesamtkapitalisierung von 1,5 Milliarden Dollar und einer Gesamtkostenquote von 0,4 Prozent dabei zu den Top-Kandidaten. Alternativ bieten sich der "Legal & General Cyber Security ETF (ISIN: IE00BYPLS672)" oder der "First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (ISIN: IE00BF16M727)" an.