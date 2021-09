Anzeichen für Übertreibungen an den Börsen sind unübersehbar. Sei es das hohe Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 394 bei Tesla oder der fulminante Kursanstieg beim Schweizer Schuhhersteller On Running nach dem Börsendebüt. Das Unternehmen hat in den ersten sechs Monaten knapp 4 Millionen Franken Gewinn erzielt - und wird mit 23 Milliarden Dollar bewertet.

Gleichzeitig rückt der Zeitpunkt näher, wo die US-Notenbank Fed mit dem Rückfahren der Anleihenkäufe beginnen dürfte. Die Währungshüter treffen diese Woche zusammen. Das auch als Tapering genannte Vorgehen dürfte die Anleihenrenditen wieder nach oben treiben und insbesondere hochbewertete Technologietitel belasten. Gleichzeitig wird das Wirtschaftswachstum wohl weiter an Kraft verlieren und den zyklischen Titeln den abflauenden Rückenwind nehmen.

Anlegerinnen und Anleger können gezielt auf defensive Titel setzen. Diese dürften gerade in schwieriger werdenden Zeiten eine bessere Kursentwicklung gegenüber dem Gesamtmarkt aufweisen. Und wieso nicht einmal über die Schweiz hinaussschauen? Der US-Markt bietet wegen seiner Grösse reichlich Auswahl. Hier die cash-"Picks":

Walmart – Unterstützung von prominenter Seite

Die Aktien von Walmart haben auf den Corona-Crash im März 2020 mit Verlusten im tiefen zweistelligen Prozentbereich reagiert und sich im Nachgang bis im November deutlich über das vor-Corona-Niveau auf ein Allzeithoch bei 153 Dollar entwickelt. Nach einer stärkeren Korrektur Ende Februar weist der Aktienkurs wieder eine positive Tendenz auf - das Allzeithoch ist in Reichweite.

Kursentwicklung der Walmart-Aktien seit Anfang 2020 (Quelle: cash.ch).

Der US-Discountergigant verkauft in mehr als 11'400 Geschäften und zunehmend auch über den Onlinehandel fast alle Güter des täglichen Bedarfs. Da Lebensmittel und Drogerieprodukte auch in Krisenzeiten benötigt werden, steigert Walmart meist Jahr für Jahr den Umsatz. Dieser stieg im zweiten Quartal um 2,4 Prozent auf rund 141 Milliarden Dollar.

Der US-Einzelhandel scheint weiterhin an Schwung zu gewinnen, wovon Walmart profitiert. Der vom Milliardär Ray Dalio gegründete Hedgefonds Bridgewater Associates hat den Aktienbestand bei Walmart im vergangenen Quartal um 45 Prozent erhöht - Walmart ist damit die grösste Position im Portfolio.

Pfizer - Attraktive Alternative zu Roche und Novartis

Der Corona-Einbruch im März 2020 hinterliess auch bei den Aktien des US-Pharmakonzerns Pfizer seine Spuren. Diese korrigierten um mehr als 20 Prozent. Doch bei "normalen" Marktturbulenzen ist Pfizer ein sicherer Wert. Das Taper Tantrum, als die US-Notenbank im Mai 2013 das Rückfahren der Anleihenkäufe kommuniziert hatte, liess die Aktien im Gegensatz zum Gesamtmarkt beispielsweise kalt.

Von Corona-Schock erholte sich der Titel innerhalb eines Monats. Und seither haben die Aktien beständig an Fahrt gewonnen und Mitte August ein Allzeithoch bei 52 Dollar erreicht. Die Pfizer-Aktien haben seither im tiefen zweistelligen Prozentbereich korrigiert - eine ähnliche Entwicklung haben auch andere Pharmatitel wie Roche und Novartis erfahren.

Kursentwicklung der Pfizer Aktien seit Anfang 2020 (Quelle: cash.ch).

Analysten erwarten bei Pfizer weiterhin starke Verkäufe für den wohlbekannten Corona-Impfstoff. Und Schlüsselprodukte wie der Blutverdünner Eliquis, das Brustkrebsmedikament Ibrance und der Pneumokokken-Impfstoff Prevnar lieferten im zweiten Quartal einen starken Umsatz, sodass Pfizer seine Umsatzprognose für 2021 um 10 Prozent anhob. Pfizer ist mit einem KGV von 19 zudem günstiger bewertet als Roche oder Novartis und liefert eine Dividendenrendite von 3,5 Prozent.

Waste Management - Abfall gibt es auch in Krisenzeiten

Aktionärinnen und Aktionäre des US-Entsorgungs- und Recyclingkonzerns Waste Management mussten sich bis im März dieses Jahres gedulden, bis das Vor-Corona-Niveau überschritten wurde. Der eingeschlagene Aufwärtstrend wurde in der Folge beibehalten und die Aktien erklommen beständig neue Allzeithochs. Das diesjährige Kursplus beträgt 30 Prozent.

Kursentwicklung der Waste-Management-Aktien seit Anfang 2020 (Quelle: cash.ch).

Bei der Entsorgung und dem Recycling von Müll ist Waste Management bei Umsatz und Gewinn der mit Abstand führende Konzern in Nordamerika. Dank langfristig laufender Verträge mit Städten und Kommunen hat der Konzern bei seinen Kunden eine Quasimonopolstellung ergattert. Höhere Preise durch steigende Inflation können damit ohne Probleme weitergereicht werden. Das KGV von aktuell 41 erscheint auf den ersten Blick jedoch sehr hoch und abschreckend. Marktprognosen, dass sich der US-Markt für Müll bis 2028 verdoppeln wird, stärken jedoch den Investment Case.

Coca-Cola - Das Lieblingsgetränk von Warren Buffett

Die Aktien von Coca-Cola haben im März 2020 beinahe die Hälfte ihres Wertes verloren, erholten sich aber danach bis Ende Jahr deutlich. Da der Titel Anfang Januar eine Korrektur erfuhr, beläuft sich das diesjährige Kursplus trotz positivem Kurstrend auf nur knapp 1 Prozent.

Kursentwicklung der Coca-Cola-Aktien seit Anfang 2020 (Quelle: cash.ch).

Es geht bei Coca-Cola nicht nur um das gleichnamige Süssgetränk. Der Konzern besitzt auch acht verschiedene Marken von abgefülltem Wasser, darunter Dasani und SmartWater. Zudem akquirierte Coca-Cola unter dem seit 2017 tätigen CEO James Quincey Costa Coffee, eine englische Coffeeshop-Kette ähnlich wie Starbucks. Ebenso ist die Mehrheit von Fairlife, einem Milchunternehmen, im Konzernbesitz.

Coca-Cola gehört wie das oben erwähnte Walmart zu den "Dividenden-Aristokraten". Der Konzern zahlt daher seit mehr als 25 Jahren eine Dividende und erhöht die Ausschüttung jährlich. Dies ist sicherlich einer der Gründe, warum Coca-Cola die viertgrösste Position im Portfolio von Berkshire Hathaway, der Investmentholding von Warren Buffett, einnimmt. Buffett ist seit 1989 in Coca-Cola investiert und besitzt auch eine persönliche Vorliebe für das bekannte Süssgetränk. Aktuell beläuft sich die Dividendenrendite auf 3,1 Prozent.

Defensive ETF - Der Königsweg zur Diversifikation

Alternativ zu einem Investment in eine Einzelaktien bieten sich ETF (Exchange Traded Funds) an. Damit erhalten Anlegerinnen und Anleger auf einfache Weise mehr Diversifikation. Dazu eignet sich beispielsweise der "Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (ISIN=US81369Y3080)" für den Bereich nicht zyklischer Konsumgüter. Darin ist auch Walmart und Coca-Cola enthalten.

Für den Bereich Umweltdienstleistungen gehört der "VanEck Environmental Services ETF (ISIN=US92189F3047)" in die engere Auswahl. Wer generell in Grundversorger investieren möchte, wird beim "Utilities Select Sector SPDR Fund (ISIN=US81369Y8865)" fündig. Der "iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ISIN=US4642887602)" bietet einen Zugang zu den bedeutendsten US-Rüstungskonzernen.