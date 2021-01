Halbleiterhersteller und Zulieferer für die Halbleiterbranche erreichen starke Kursgewinne. Sie profitieren von guten Zahlen anderer Unternehmen. Um 11.20 gewinnen VAT am stärksten (+3,6 Prozent), gefolgt von Sensirion (+3,1 Prozent) und Inficon (+1,7 Prozent). Weiter gehören AMS (+1,0 Prozent) und Logitech (+0,6 Prozent) zu den Profiteuren der boomenden Halbleiterbranche.

Anders zeigten sich allerdings U-Blox, die 0,4 Prozent verlieren. Nachdem die Titel des Halbleiterherstellers in den vergangenen beiden Tagen noch knapp 13 Prozent angezogen hatten, wurde am Donnerstagabend bekannt, dass die britische Telit die Fusion mit U-Blox abgelehnt hat. Nun würden Gewinne eingestrichen, sagten Marktbeobachter.

Die gesamte Halbleiterbranche reitet unter anderem auf der Welle von starken Zahlen des südkoreanischen Tech-Riesen Samsung, einer optimistischen Umsatzprognose des US-Halbleiterspezialsiten Micron Technology und den damit verbundenen Kursgewinnen in der Halbleiterbranche weltweit. Auch der US-Technologiesektor präsentierte sich am Vortag wieder in starker Verfassung.

Kurzfristig sei der Trend sehr positiv, schrieb JPMorgan-Analyst Sandeep Deshpande in einer aktuellen Studie zum Halbleiterhersteller STMicro, der durch eine bessere Umsatzentwicklung als erwartet stark beflügelt wurde. Dies bedeute, dass trotz Gegenwind aufgrund von Abschreibungen sich die Margen im Jahr 2021 verbesserten.

(AWP)