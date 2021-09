1. Zeithorizont beachten

Die meisten Menschen verlieren oft nur deshalb Geld, weil sie zu gierig oder zu ängstlich sind. Sie investieren erst, wenn die Börsenkurse bereits in die Höhe geschossen sind. Weil sie hören, wie andere hohe Gewinne an der Börse erwirtschaftet haben, wollen sie nun auch. Sie sind gierig geworden. Wenn die Kurse anschliessend fallen, löst das Angst vor weiteren Kursstürzen aus, und die Privatanleger verkaufen ihre Aktien mit Verlusten.

Lösung: Nur in Aktien investieren, an deren Geschäftsmodell Sie auf einen Zeithorizont von fünf und mehr Jahren glauben. Dann können Sie bei Kursrückgängen eventuell sogar nachkaufen. Noch einfacher ist diese Lösung: Breit diversifiziert in einen Fonds zu investieren, der einen Weltaktienindex abbildet. Etwa den "Vanguard FTSE All-World ETF", wie er auch im Core-Portfolio der Handelszeitung verwendet wird. Anschliessend darauf vertrauen, dass der Weltaktienindex über lange Zeiträume, also zehn oder mehr Jahre, fast immer steigt. Das war auch in den vergangenen über 100 Jahren so – trotz zwei Weltkriegen und vielen anderen einschneidenden Ereignissen.

2. Geduld haben

Mit langem Zeithorizont investieren. Wenn Sie an der Börse verdienen wollen, müssen Sie Geduld haben und langfristig investiert bleiben. Leider fehlt es vielen Menschen an der Geduld und deswegen verlieren sie Geld. Auch weil sie sich von Gier und Angst leiten lassen – siehe unter 1.

3. Kurschart

Investieren Sie nicht einfach in eine Aktie, weil der Kurschart Ihnen attraktiv erscheint, etwa weil der Titel auf ein 52-Wochen-Tief gefallen ist und Ihnen deswegen günstig erscheint. Wenn die Aktie eine fundamentale Schwäche aufweist, könnte sie noch weiter fallen. Umgekehrt bedeutet ein 52-Wochen-Hoch bei einer Aktie nicht, dass Sie nicht in diese Aktie investieren können.

4. Gleichgewicht finden

Investieren Sie nicht alles Geld in eine einzige Aktie. Ebenso sollten Sie vermeiden, in über vierzig Titel zu investieren. Sowohl eine Unterdiversifizierung als auch eine Überdiversifizierung ist schlecht. Sie sollten das richtige Gleichgewicht finden, irgendwo zwischen zehn und zwanzig guten Aktien. Am besten mit einem Core-Satellite-Ansatz investieren.

5. Der Falle des schnellen Geldes entkommen

Da Aktien innert Tagen einige Prozent gewinnen können, ist es sehr verlockend, das schnelle Geld damit verdienen zu wollen. Wer 10'000 Franken in eine Aktie investiert, kann innert Tagen 500 oder 600 Franken oder mehr dazuverdienen. Aber viele Menschen tappen in diese Falle des schnellen Geldes, kaufen und verkaufen dauernd Aktien, weil sie irgendwo wieder einen heissen Tipp gehört haben. Unter der Strich bleiben meist Kursverluste und dann noch die Kosten für den Handel der Aktien.

6. Penny Stocks vermeiden

Vermeiden Sie Penny Stocks, so werden ganz günstige Aktien genannt, die nur noch Rappen wert sind. Denken Sie nicht, dass Sie nicht viel verlieren können, wenn die Aktie für 10 Rappen erhältlich ist. Sie könnten die gesamten 10 Rappen verlieren.

Dieser Artikel erschien zuerst im Digitalangebot der "Handelszeitung" unter dem Titel: "Mit diesen 6 Tipps besser investieren"