Bisher hatte Barclays-Analyst Amit Goel den Kurs bei 5 Franken gesehen. Schon dies ist ein historisch tiefer Wert, den die Bank vor kurzem unterschritten hat.

Am Mittwoch ging die CS-Aktie bei 5,21 Franken aus dem Handel. Die Bank hatte zwar einen hohen Verlust vermeldet, aber auch einen Chefwechsel von Thomas Gottstein zu Ulrich Körner angekündigt. Dass der bisherige Asset-Mangement-Chef Körner die Bank ab 1. August leiten soll, kommt an der Börse gut an.

Unter anderem will die Bank ihr risikoreiches Investmentbanking anders ausrichten und krisenfester machen und mehr auf die Vermögensverwaltung setzen. Mit diesem Rezept hat die Branchennachbarin UBS seit 2012 einigen Erfolg verbucht. Im Donnerstagshandel steigt die CS-Aktie weiter um fast 4 Prozent auf 5,42 Franken.

Möglich, dass dies nur ein Strohfeuer ist. Analyst Goel sieht keine schnelle Lösung für die aktuellen Probleme der CS und er geht davon aus, dass der angestrebte Umbau der Investmentbank viel Zeit und Geld kosten wird. Es sei aber das richtige Vorhaben, so der Bankenexperte des britischen Finanzunternehmens.

4 Franken ist das tiefste Kursziel, das bei Bloomberg derzeit erfasst wird. Die DZ Bank in Deutschland hat ein Kursziel von 4,20 Franken gesetzt. Alle übrigen Projektionen sehen den Kurs bei mindestens 5 Franken.

(cash)