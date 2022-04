Nachdem die Schweizer Börsen die letzten beiden Wochen zur Erholung angesetzt hatte, und die Verluste infolge des russischen Einmarschs in die Ukraine wieder wettmachen konnte, stand der Markt in dieser Woche im Zeichen der Konsolidierung. Der fortdauernde Krieg dämpfte diese Woche den Risikoappetit der Anleger.

Bei den Gesprächen zwischen der Ukraine und Russland mangele es noch an nennenswerten Fortschritten, heisst es. Eine Deeskalation ist nicht in Sicht. Der Swiss Market Index gewinnt Freitagvormittag auf Wochensicht immerhin 0,34 Prozent.

Unter den Einzelwerten fällt diese Woche Zur Rose auf. Die Aktie der Versand-Apotheke hatte zuletzt arg unter der erneuten Verzögerung der Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland gelitten. Vor dem Jahreswechsel noch eine äusserst beliebte Aktie unter Schweizer Anlegerinnen und Anlegern, befand sie sich seit Jahresbeginn im stetigen Sinkflug. Vor allem in den letzten Wochen strichen Analysten reihenweise ihre Kursziele zusammen.

Doch in dieser Woche steht ein Plus von über 20 Prozent zu Buche. Das Zusammenspiel aller Negativfaktoren könnte dazu führen, dass die Kursentwicklung die Talsohle bereits durchschritten haben könnte, vermutete der cash-Insider Anfang der Woche.

Tops und Flops im SPI

Quelle: Bloomberg

Grosse Rätsel geben die Kursavancen von Achiko auf. Die Aktie des in Indonesien beheimateten und an der Schweizer Börse kotierte Gesundheitstechnologieunternehmens schoss diese Woche um 140 Prozent nach oben. Nachrichten über das Unternehmen gab es diese Woche allerdings nicht. Anfang März gab das Unternehmen zuletzt bekannt, seine Produktions- und Verkaufspläne für seine Coronatestplattform Aptamex im zweiten Quartal 2022 aktualisiert zu haben.

Auffällig sind die stark anschwellenden Handelsvolumen bei der Aktie. In Foren werden Vermutungen angestellt, ob möglicherweise Insider mehr wüssten. Anlegerinnen und Anleger sollten in jedem Fall der Versuchung widerstehen, auf den Zug aufspringen zu wollen. Pump-and-Dump-Spiele sind bei kleinkapitalisierten Unternehmen leider keine Seltenheit.

Schlecht läuft es hingegen mit der Aktie von Bobst. Vor allem am heutigen Freitag wird die Aktie mit einem Minus von 8,5 Prozent stark verkauft, was allerdings zum Teil auch mit dem heutigen Dividendenabschlag zu tun hat. Doch bereits in den Tagen zuvor hatte die Aktie stetig an Wert verloren. Vieles deuten darauf hin, dass Anleger bei der zuvor gut gelaufenen Aktie nun ein paar Gewinne einstreichen.

Tops und Flops im SMI

Quelle: Bloomberg

Dass diese Woche zyklische Werte und Finanz-Aktien ein kleines Comeback feiern konnten, lässt sich im SMI ablesen. Alcon, Richemont, Sika, Zurch und UBS führen die SMI-Liste diese Woche an. Zwischezeitliche Hoffnungen auf Fortschritte in den Verhandlungen zwischen russischen und ukrainischen Delegationen waren dafür verantwortlich.

ABB und Swissco bilden diese Woche das Schlusslicht unter den Blue Chips. Die Aktien wurden unter der Woche allerdings auch mit Dividendenabschlag gehandelt.

(cash/ mit Material von AWP)