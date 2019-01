06:45

In Tokio tendierte der Leitindex Nikkei 0,5 Prozent höher mit 20'757 Punkten. Die Standardwerte in China gewannen 0,7 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg 0,9 Prozent. Die US-Märkten blieben zum Wochenstart feiertagsbedingt geschlossen. Am Freitag hatten Hoffnungen auf ein Ende des Zollstreits mit China der Wall Street Auftrieb gegeben. Am Wochenende sprach US-Präsident Donald Trump von gut Fortschritten in den Verhandlungen mit der Volksrepublik.

Das chinesische Wachstum schwächte sich im Schlussquartal 2018 wie erwartet auf 6,4 Prozent ab. Überraschend rund lief es zuletzt aber in der Industrie, in der die Produktion im Dezember um starke 5,7 Prozent zulegte. Das Augenmerk der Anleger richtete sich zudem nach London, wo die britische Premierministerin Theresa May im Tagesverlauf dem Parlament ihren Alternativplan für ein Brexit-Abkommen mit der EU präsentieren wollte.

An den Devisenmärkten in Fernost notierte der Euro 0,1 Prozent fester mit 1,1374 Dollar. Zur japanischen Währung lag die US-Devise 0,15 Prozent niedriger bei 109,60 Yen.

