Nachdem die im August eingesetzte Erholung im September abrupt unterbrochen worden war, haben Krypto-Anlegerinnen und -Anleger im Oktober abgeräumt und überdurchschnittlich hohe Renditen eingeheimst. Der "Bloomberg Galaxy Crypto Index", der die Entwicklung der weltgrössten Kryptowährungen zusammenfasst, näherte sich dem Allzeithoch von Mitte Mai. Seit Jahresbeginn beläuft sicht das Kursplus auf 226 Prozent.

Kursentwicklung des "Bloomberg Galaxy Crypto Index" seit Jahresbeginn (Quelle: Bloomberg).

Die weltgrösste Kryptowährung Bitcoin stellte am 10. Oktober gar einen neuen Rekord bei 66'923 Dollar auf, kam danach auf knapp 62'000 Dollar zurück. Das Kursplus für den vergangenen Monat beträgt 30 Prozent. Eine ähnliche Monatsbilanz zeigt die zweitgrösste Kryptowährung Ether, die im Gegensatz zu Bitcoin auch in den letzten Tagen auf neue Rekordniveaus vorgestossen ist.

Doch die ganz grossen Kursgewinne fielen im Oktober an einem anderen Ort an. Genau sechs Kryptowährungen haben ihren Wert mindestens verdoppelt, eine beinahe vervierzigfacht. Hier eine Übersicht nach absteigendem Kursplus geordnet. Die Angaben zur Kursperformance sind im schnellebigen Kryptomarkt jeweilige Momentaufnahmen.

Dogelon Mars (ELON) - plus 3809 Prozent

Die von Dogecoin, Elon Musk und dem roten Planeten Mars inspirierte Meme-Kryptowährung Dogelon Mars hat in den letzten 30 Tagen 3809 Prozent gewonnen. Der Token, der in Anlehnung an den Vornamen des Tesla-Chefs mit dem Kürzel "ELON" geführt wird, zeigt im Oktober den mit Abstand grössten Kursanstieg. Der jüngste Erfolg von Dogelon Mars kann auf einen grösseren "Meme Coin"-Bullenlauf zurückgeführt werden. In den letzten Wochen erlebten Token wie Dogecoin, Floki oder Shiba Inu grosse Kursgewinne. Ende Oktober feierte die Plattform auf Twitter das Durchbrechen der Milliardenmarke bei der Marktkapitalisierung. Mit 1,2 Milliarden Dollar belegt Dogelon Mars den 94. Platz unter allen Kryptowährungen auf coinmarket.com.

Dass es sich um eine Scherz-Kryptowährung mit vermutlich kurzer Haltbarkeit handelt, wird bereits bei einem kurzen Blick auf die Dogelon-Website deutlich. Es finden sich neben technischen Angaben auch eine fantasievolle Entstehungsgeschichte und ein Comic. Dabei ist die Kryptowährung auf der Ethereum-Blockchain aufgebaut. Es besteht aufgrund der Programmierung eine Maximalgrenze von 1 Billiarde Token. Derzeit sind mehr als eine halbe Billiarde Dungelon Mars im Umlauf. Wegen dieser grossen Verfügbarkeit hat ein Dogelon Mars nur 0,000002168 Dollar wert.

Shiba Inu (SHIB) - plus 846 Prozent

Die selbsternannte Dogecoin-Killer Shiba Inu verbuchte im Oktober einen Kursanstieg von 846 Prozent. Eine wachsende Begeisterung für eine mögliche Notierung bei Robinhood und die jüngste Auflistung auf der Kryptobörse Coinbase trieb den Token nach oben. Die Kryptowährung basiert ähnlich wie Dogecoin auf einem Internet-Meme eines grinsenden Hundes, die Rasse Shiba Inu. Der Token liegt mit einer Marktkapitalisierung von 40 Milliarden Dollar auf dem 9. Platz, direkt vor Dogecoin mit 36 Milliarden Dollar.

Shiba Inu ist ERC-20-Token auf Ethereum-Basis. Das Shiba-Inu-Ökosystem bietet Projekte wie die NFT-Kollektionen Shiboshis sowie die dezentrale Kryptobörse Shibaswap. Ein NFT ist eine Art digitaler Echtheits- und Eigentumsnachweis. Dabei wird zum Beispiel ein Videoclip oder ein Bild auf einer Blockchain registriert. Dazu werden die Eigentümer sowie Käufe und Verkäufe eingetragen. Dadurch erhält das NFT eine einzigartige digitale Signatur, auch wenn das zugrunde liegende Werk millionenfach reproduziert werden kann. Das NFT ist aber ein Unikat und wird durch die Zertifizierung handelbar gemacht.

Shibu Inu hat einen inflationären Chrakter, da die Anzahl Token nicht begrenzt ist. Ein Teil der existierenden Token sind in Uniswap - einer anderen Blockchain - eingeschlossen. Gut 10 Prozent hat der Gründer von SHIB bei Ethereum-Mitbegründer Vitalik Buterin in einer eigenen Wallet eingelagert.

Secret (SCRT) - plus 280 Prozent

Die Kryptowährung des Secret-Netzwerks hat im letzten Monat seinen Wert um 280 Prozent gesteigert und belegt mit einer Marktkapitalisierung von 1,4 Milliarden Dollar den 85. Platz im Ranking. Den massiven Anstieg ausgelöst haben dürfte neben einer Kooperation mit NFT-Marktplatz OpenSea das Näherrücken des Supernova-Upgrades für das Secret-Netzwerk. Das soll am 9. November kommen und unter anderem die Kommunikationsfähigkeit mit anderen Blockchains verbessern.

We've officially surpassed 10,000 followers! @SecretNetwork has been going through a period of MASSIVE expansion... & We're just getting started. Supernova is right around the corner. Learn more https://t.co/d4AN5538mq — SecretSwap (@secret_swap) October 24, 2021

Das Secret-Netzwerk ist eigenen Angaben zufolge die erste Blockchain mit intelligenten Verträgen, Privatsphäre und Datenschutz im Design-Fokus. Sie basiert auf Arbeiten, die erstmals 2015 am renommierten Massachusetts Institute of Technology zum Thema "Decentralizing Privacy" verfasst wurden. Die Anzahl Token sind nicht begrenzt.

Decentraland (MANA) - plus 268 Prozent

Hinter "Decentraland" versteckt sich eine Ethereum-basierte Blockchain-Plattform, auf der Benutzer Virtual-Reality-Anwendungen kaufen, bauen und monetarisieren können. Der Decentraland-Token gewann im Oktober 268 Prozent. Vom Allzeithoch am Samstag bei 4,69 Dollar ist die Kryptowährung deutlich zurückgekommen - am Montagmorgen lag der Kursstand bei 2,82 Dollar.

Der jüngste Aufstieg von Decentraland wurde nach der Umbenennung von Facebook in Meta angeheizt. Dies hat zu einem erhöhten Interesse am Metaverse - Virtual-Reality-Internet - geführt und die Marktkapitalisierung des Tokens auf gut 5 Milliarden Dollar getrieben. Decentraland belegt damit den 40. Platz unter den weltgrössten Kryptowährungen. Aktuell sind gut 1,8 Milliarden Decentraland im Umlauf - eine Begrenzung nach oben existiert nicht.

Nutzer können virtuelle Grundstücke - "LAND” genannt - in der Welt von Decentraland kaufen, was ihnen das Eigentum und die Kontrolle über die Umgebung und Anwendungen gibt, die sie innerhalb des gekauften Landes erstellen. Dies zieht insbesondere viele Künstler in die virtuelle Welt, die dort zum Beispiel eine eigene Galerie erstellen, um so eine Plattform für die selbst erstellten NFTs zu bieten.

The Sandbox (SAND) - plus 112 Prozent

The Sandbox ist eine auf Ethereum basierende virtuelle Spieleplattform, die graphisch dem gleichnamigen Computerspiel angelehnt ist. Das Konzept ähnelt dem von Decentraland. Innerhalb der Spielwelt können Gamer Parzellen erwerben. Dort können sie dann eigene Gegenstände erbauen oder sogar eigene kleinere Spiele entwickeln. Die Kreationen verbleiben wegen der NFT-Fähigkeit der Plattform im Eigentum der Nutzer.

Der Token ist in den letzten 30 Tagen um 112 Prozent gestiegen und erreicht eine Marktkapitalisierung von 1,5 Milliarden Dollar. Dies reicht für den 82. Platz unter den grössten Kryptowährungen. Von den maximal drei Milliarden The Sandbox sind knapp 900 Millionen im Umlauf. Sandbox hat in letzter Zeit seine eigene Interpretation des Metaversums angepriesen und wie es sich vom "Geschäftsmodell von Facebook" unterscheidet.

.@Meta, Facebook underlying business model is to target people with extreme precision for Advertising. Here’s ou way to build a #metaverse Join @TheSandboxGame Open NFT metaverse

Own your Data #Blockchain

Create & Sell Assets #NFTs

Choose your own Identity #Avatar pic.twitter.com/NDJXRn5MLy — The Sandbox (@TheSandboxGame) October 29, 2021

The Sandbox hat eine Kooperation mit deadmau5, Richie Hawtin, Snoop Dogg und den Rechteinhabern von Pororo, Shaun das Schaf, The Walking Dead, Atari, den Glücksbärchis und den Schlümpfen. Die Risikapitalgeber Cameron und Tyler Winklevoss sowie die Metal-Band Avenged Sevenfold haben in das virtuelle Land von The Sandbox investiert.

Fantom (FTM) - plus 108 Prozent

Die Münze der gleichnamigen Blockchain hat im Oktober 108 Prozent zulegen können und die Marktkapitalisierung auf 1,5 Milliarden Dollar gesteigert. Bei Fantom handelt es sich um eine Smart-Contract-Plattform - ähnlich wie bei Ethereum können Geschäfte auf Basis von intelligenten Verträgen abgewickelt werden (mehr zum Thema Decentralized Finance erfahren Sie hier). Das Projekt legt grossen Wert auf die Transaktionsgeschwindigkeit, bei dieser soll Fantom gegenüber konkurrierenden Smart-Contract-Blockchains wie Solana punkten.

Das Krypto-Marktforschungsunternehmen Delphi Digital stellte Anfang Oktobers erhöhte Geldströme von Ether zu Fantom fest, während diese im September durchschnittlich 10 bis 25 Millionen Dollar pro Tag betrugen. Insbesondere das Yield Farming auf Fantom ist wegen den hohen Renditen für Nutzer attraktiv. Allein im Oktober ist der Gesamtwert der angelegten Vermögen von 1,6 auf 5,6 Milliarden Dollar gestiegen - ein Wachstum von 252 Prozent. Doch auch der deflationäre Charakter kommt der Kryptowährung zugute. Von den maximal 3,2 Millarden Fantom sind bereits 2,5 Milliarden im Umlauf.