Japans Notenbank hatte im März erstmals seit 17 Jahren den Leitzins erhöht. Sie verabschiedete sich damit zugleich von ihrer seit 2016 verfolgten Strategie, eine Art Strafgebühr von 0,1 Prozent auf Überschussreserven zu erheben, die Banken bei ihr parken. Sie legte den Tagesgeldsatz als neuen Leitzins fest, der in einer Spanne von 0 bis 0,1 Prozent gehalten werden soll. Der nächste Zinsentscheid steht am 26. April an. Dann will sie auch ihre aktualisierten Wachstums- und Inflationsprognosen veröffentlichen. Investoren erhoffen sich davon Hinweise, wie schnell die Notenbank die Zinsen nach oben setzen könnte.