Der Gouverneur der Bank of Japan (BoJ), Kazuo Ueda, sieht die japanische Wirtschaft etwas düsterer als noch im Januar. «Japans Wirtschaft erholt sich moderat, obwohl einige Daten Schwächen zeigen», sagte Ueda am Dienstag vor dem Parlament und verwies auf die jüngsten schwachen Konsumdaten. Der Konsum von Lebensmitteln und Gütern des täglichen Bedarfs gehe aufgrund der gestiegenen Preise zurück, sagte er. Die Ausgaben der privaten Haushalte würden sich jedoch leicht verbessern, da man auf höhere Löhne in der Zukunft hoffe. Im Vergleich zum letzten BoJ-Quartalsbericht vom Januar fiel die Einschätzung damit etwas weniger optimistisch aus.