Dies ist der höchste Stand seit drei Jahrzehnten. «Die wirtschaftlichen Bedingungen rechtfertigten wohl bereits vor der Oktobersitzung des geldpolitischen Ausschusses eine Anhebung, und die jüngsten Daten untermauern dies nur noch», sagte James Brady, Vizepräsident bei Teneo, in einer Mitteilung. Eine grosse Mehrheit der von der Nachrichtenagentur Reuters befragten Ökonomen hatte laut einer am Freitag veröffentlichten Umfrage mit einer baldigen Zinserhöhung durch die Bank of Japan gerechnet und die Anhebung des Zinssatzes auf 0,75 Prozent prognostiziert.
Die Kernrate der Verbraucherpreise in Japan war im November im Vergleich zum Vorjahresmonat um 3,0 Prozent angestiegen, wie aus am Freitag veröffentlichten Daten hervorging. Damit lag sie den 44. Monat in Folge über dem Zwei-Prozent-Ziel der Notenbank. Die BOJ hatte im vergangenen Jahr ein jahrzehntelanges Konjunkturprogramm beendet und die kurzfristigen Zinssätze im Januar auf 0,5 Prozent angehoben. Angesichts hartnäckig hoher Lebensmittelpreise signalisierten zuletzt immer mehr Mitglieder des Notenbank-Direktoriums ihre Bereitschaft, für eine weitere Zinserhöhung zu stimmen.
(Reuters)