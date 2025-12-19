Dies ist der höchste Stand seit drei Jahrzehnten. «Die wirtschaftlichen Bedingungen rechtfertigten wohl bereits vor der Oktobersitzung ​des geldpolitischen Ausschusses eine Anhebung, und die ‌jüngsten Daten untermauern dies ‌nur noch», sagte James Brady, Vizepräsident bei Teneo, in einer Mitteilung. Eine grosse Mehrheit der von der Nachrichtenagentur Reuters befragten Ökonomen hatte laut einer am Freitag ⁠veröffentlichten Umfrage mit einer baldigen Zinserhöhung durch die Bank of Japan gerechnet und die Anhebung des Zinssatzes auf ​0,75 Prozent prognostiziert.