Noguchi warnte davor, die Zinsen zu lange zu niedrig zu halten. Dies könne die Landeswährung Yen schwächen und zu einem unerwünschten Anstieg der Inflation führen. Die jüngste Talfahrt des Yen auf ein Zehn-Monats-Tief gegenüber dem Dollar hatte Warnungen vor möglichen Währungsinterventionen ausgelöst. Ein schwacher Yen habe zwar die Exporte angekurbelt, als Japan unter einer Deflation litt. Diese Vorteile schwänden jedoch, wenn sich die Wirtschaft der Vollbeschäftigung nähere, sagte Noguchi. «Wenn die Angebotsengpässe zunehmen, verschwinden die positiven Effekte schliesslich und werden durch negative Effekte ersetzt, die die Inflation nur unnötig in die Höhe treiben.»